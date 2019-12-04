Трамп пригрозил Германии санкциями из-за низких расходов на оборону

Фото: Дональд Трамп и Ангела Меркель (flickr.com/whitehouse)

Трамп считает, что Берлин должен увеличить расходы на оборону

Президент Соединенных Штатов Америки заявил, что Германия должна увеличить свои оборонные расходы, или же Вашингтон будет вынужден ввести против нее торговые санкции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Так, в преддверии двусторонней встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель американский президент призвал Берлин увеличить свои оборонные расходы, чтобы избежать торговых санкций.

"Они должны (увеличить расходы - ред.). Иначе, если они этого не хотят, мне придется что-то делать с торговлей", - заявил Трамп.

Такое заявление президента США было сделано на фоне конфликта между Вашингтоном и Евросоюзом из-за взносов в общий бюджет НАТО. Трамп считает, что взносы США великоваты, а Германия вносит в общий бюджет слишком мало.

Напомним, ранее США объявили о сокращении размера взноса в бюджет НАТО до 16%. Сокращение расходов подтвердил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он пояснил, что в НАТО согласились с новой формулой распределения расходов, по которой США будут платить меньше, а Германия больше предыдущей суммы. По новой формуле затраты Вашингтона и Берлина будут составлять около 16%.

Кроме того, вице-президент США Майк Пенс заявил, что Трамп использует повышение тарифов на товары в качестве рычага давления при заключении торговых соглашений с Китаем, Францией и другими европейскими странами. Пенс отметил, что в такой способ Трамп хочет достичь свободной торговли.