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Трамп назвав "вторгненням" міграційну кризу в Сеуті

19:36 31.07.2026 Пт
2 хв
США відреагували на події в іспанському анклаві
aimg Олена Бджола
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Міграційна "хвиля" у десятки тисяч людей, яка "затопила" Сеуту, схожа на "вторгнення".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа під час засідання Кабінету міністрів, передає White House в Х.

Трамп відреагував на хвилю мігрантів у Сеуті

Президент США зазначив, що "спостерігав за катастрофою", яка сталася в Іспанії.

"Це схоже на вторгнення сотень тисяч людей у ​​країну", - уточнив він.

Також Трамп порівняв події в Іспанії з ймовірними у США, які можуть мати місце у випадку програшу його партії на проміжних виборах.

"Те саме станеться з нами, якщо республіканці не будуть обрані, тільки гірше - набагато більше", - впевнений він.

Трамп зауважив, що, на його думку, Іспанія не знає, що робити.

"Це знову відбувається сьогодні. Вони вторгаються в країну", - каже він.

І називає причини, чому міграційна криза сталася в Іспанії:

  • слабке законодавство,
  • погане управління,
  • дуже ліберальне законодавство.

Міграційна криза в Сеуті

Раніше РБК-Україна писало, що до міста Сеута за добу прорвалися близько 60 тисяч мігрантів.

До того ж, т.в.о. міністра закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що проросійська мережа використовує фото з іспанського анклаву Сеута для дестабілізації країн ЄС.

Крім того, ситуація в Сеуті є "неприйнятною", однак подальшого переміщення мігрантів до країн Євросоюзу не буде. Про це заявив єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер.

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Дональд ТрампСполучені Штати АмерикиІспанія