Трамп назвав "вторгненням" міграційну кризу в Сеуті

Міграційна "хвиля" у десятки тисяч людей, яка "затопила" Сеуту, схожа на "вторгнення".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа під час засідання Кабінету міністрів, передає White House в Х.
Президент США зазначив, що "спостерігав за катастрофою", яка сталася в Іспанії.
"Це схоже на вторгнення сотень тисяч людей у країну", - уточнив він.
Також Трамп порівняв події в Іспанії з ймовірними у США, які можуть мати місце у випадку програшу його партії на проміжних виборах.
"Те саме станеться з нами, якщо республіканці не будуть обрані, тільки гірше - набагато більше", - впевнений він.
Трамп зауважив, що, на його думку, Іспанія не знає, що робити.
"Це знову відбувається сьогодні. Вони вторгаються в країну", - каже він.
І називає причини, чому міграційна криза сталася в Іспанії:
Раніше РБК-Україна писало, що до міста Сеута за добу прорвалися близько 60 тисяч мігрантів.
До того ж, т.в.о. міністра закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що проросійська мережа використовує фото з іспанського анклаву Сеута для дестабілізації країн ЄС.
Крім того, ситуація в Сеуті є "неприйнятною", однак подальшого переміщення мігрантів до країн Євросоюзу не буде. Про це заявив єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер.