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Фото з Сеути стало новою зброєю Кремля в Європі: Сибіга розкрив деталі

17:46 31.07.2026 Пт
2 хв
Іспанська "Правда" стала одним із головних інструментів цієї атаки
aimg Валерія Абабіна
Фото з Сеути стало новою зброєю Кремля в Європі: Сибіга розкрив деталі Фото: В.о. міністра закордонних справ України Андрій Сибіга (facebook.com andrij.sybiha)
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Проросійська мережа використовує фотографії з іспанського анклаву Сеута для дестабілізації країн ЄС. За кілька днів у європейських виданнях, які аналітики ідентифікують як проросійські, вийшло понад 1500 публікацій на цю тему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис виконувача обов'язків міністра закордонних справ України Андрія Сибіги в Х.

Масштаб кампанії

За словами виконувача обов'язків глави МЗС, у виданнях проросійської мережі зафіксовано понад 1500 публікацій, пов'язаних із ситуацією в Сеуті.

На чолі мережі, за оцінкою аналітиків, стоять "Правда" та RT (Russia Today). Іспанська "Правда" опублікувала майже 300 таких матеріалів, а кожне видання RT - понад 25 новин на цю тему.

Фото: Статистика публікацій, пов'язаних із ситуацією в Сеуті (x.com/andrii_sybiha)

Ціль російської пропаганди

Сибіга наголосив, що Москва роками використовує міграцію та інші делікатні теми для розпалювання страху та дестабілізації європейських країн.

За його словами, йдеться не про саму ситуацію в Сеуті, а про те, як Росія намагається використати будь-яку тему у своїх інтересах.

Пропозиція міністра

Єдиний спосіб захистити громадськість від такого втручання - "відрізати" його, вважає в.о. голови МЗС.

Він закликав повністю заборонити всі російські пропагандистські ресурси у кожній європейській країні, яка серйозно ставиться до національної безпеки.

Нагадаємо, в іспанському анклаві Сеута на півночі Африки розгорнулася масштабна міграційна криза.

Лише за одну добу через кордон із Марокко в анклав потрапили тисячі мігрантів, а Іспанія була змушена направити до Сеути армію на підтримку Цивільної гвардії.

Ситуація вже вплинула на політичну атмосферу в ЄС. У Європі лунають заклики призупинити участь Іспанії у Шенгенській зоні.

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