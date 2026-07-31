Фото з Сеути стало новою зброєю Кремля в Європі: Сибіга розкрив деталі
Проросійська мережа використовує фотографії з іспанського анклаву Сеута для дестабілізації країн ЄС. За кілька днів у європейських виданнях, які аналітики ідентифікують як проросійські, вийшло понад 1500 публікацій на цю тему.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис виконувача обов'язків міністра закордонних справ України Андрія Сибіги в Х.
Масштаб кампанії
За словами виконувача обов'язків глави МЗС, у виданнях проросійської мережі зафіксовано понад 1500 публікацій, пов'язаних із ситуацією в Сеуті.
На чолі мережі, за оцінкою аналітиків, стоять "Правда" та RT (Russia Today). Іспанська "Правда" опублікувала майже 300 таких матеріалів, а кожне видання RT - понад 25 новин на цю тему.
Фото: Статистика публікацій, пов'язаних із ситуацією в Сеуті (x.com/andrii_sybiha)
Ціль російської пропаганди
Сибіга наголосив, що Москва роками використовує міграцію та інші делікатні теми для розпалювання страху та дестабілізації європейських країн.
За його словами, йдеться не про саму ситуацію в Сеуті, а про те, як Росія намагається використати будь-яку тему у своїх інтересах.
Пропозиція міністра
Єдиний спосіб захистити громадськість від такого втручання - "відрізати" його, вважає в.о. голови МЗС.
Він закликав повністю заборонити всі російські пропагандистські ресурси у кожній європейській країні, яка серйозно ставиться до національної безпеки.
Нагадаємо, в іспанському анклаві Сеута на півночі Африки розгорнулася масштабна міграційна криза.
Лише за одну добу через кордон із Марокко в анклав потрапили тисячі мігрантів, а Іспанія була змушена направити до Сеути армію на підтримку Цивільної гвардії.
Ситуація вже вплинула на політичну атмосферу в ЄС. У Європі лунають заклики призупинити участь Іспанії у Шенгенській зоні.