Мігранти далі не пройдуть: в Єврокомісії заспокоїли ЄС на тлі кризи в Сеуті

Ситуація в Сеуті э "неприйнятною", однак подальшого переміщення мігрантів до країн Євросоюзу не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву єврокомісара з питань міграції Магнуса Бруннера в Х .

Він назвав ситуацію "неприйнятною" і заявив, що перебуває в "тісному контакті" з іспанською владою. Крім того, Бруннер наголосив, що через особливий статус Сеути з анклаву немає подальшого маршруту до Європи.

"Я повторюю, що жодного подальшого переміщення до європейського континенту чи інших держав-членів немає. Шенгенський кодекс про кордони передбачає спеціальні правила, які застосовуються до Сеути та Мелільї. Перевірки осіб, які залишають Сеуту та Мелілью, залишаються чинними", - підкреслив єврокомісар.

Також він привітав "тісну співпрацю між Іспанією та Марокко" для врегулювання ситуації та забезпечення швидкого повернення мігрантів.

"Комісія продовжить співпрацю з іспанською владою щодо ефективного використання інструментів, доступних у межах нових правил щодо міграції та притулку, а також надаватиме додаткову підтримку на рівні ЄС, зокрема через наші агентства", - зазначив Бруннер.

Міграційна криза в Сеуті

Нагадаємо, іспанська Сеута, яка є автономним анклавом країни в Північній Африці, переживає найбільшу міграційну кризу за останні роки.

За останню добу до анклаву могли нелегально дістатися до 50 тисяч мігрантів, серед яких близько 7 тисяч дітей і підлітків. Для відновлення контролю над ситуацією та підтримання громадського порядку іспанська влада залучила військових.