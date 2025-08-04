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Дональд Трамп Війна в Україні НАБУ і САП

Трамп назвав умову для Росії, щоб уникнути санкцій

Фото: Трамп назвав умову для Росії, щоб уникнути санкцій (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія може уникнути санкцій, якщо укладе мирну угоду з Україною.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами.

Кореспонденти запитали у голови Білого дому, чи є щось, що росіяни можуть зробити, щоб уникнути посилення санкцій.

У відповідь Трамп заявив, що ключ до зняття санкцій лежить у досягненні мирної угоди, яка покладе край втратам з обох боків.

"Так, укладіть угоду, за якою люди перестануть гинути. Щойно з’явилися дані про величезну кількість вбитих російських солдатів. Так само і в Україні - менша цифра, але все одно тисячі й тисячі людей. А тепер ми додаємо міста, де їх вражають ракети. Тож у цій безглуздій війні гине багато людей", - заявив президент США.

Дедлайн Трампа для РФ

Нагадаємо, нещодавно Трамп скоротив до 10 днів крайній термін для досягнення Росією миру з Україною. Новий дедлайн спливає 8 серпня. Попри заяви президента США у Кремлі заявили про намір продовжувати агресивну війну.

Крім того, спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф відвідає Російську Федерацію вже цього тижня.

У новому матеріалі РБК-Україна детально розбирало, якими будуть нові санкції США проти РФ.

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Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампВійна в Україні