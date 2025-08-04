Трамп назвав умову для Росії, щоб уникнути санкцій

Кореспонденти запитали у голови Білого дому, чи є щось, що росіяни можуть зробити, щоб уникнути посилення санкцій.

У відповідь Трамп заявив, що ключ до зняття санкцій лежить у досягненні мирної угоди, яка покладе край втратам з обох боків.

"Так, укладіть угоду, за якою люди перестануть гинути. Щойно з’явилися дані про величезну кількість вбитих російських солдатів. Так само і в Україні - менша цифра, але все одно тисячі й тисячі людей. А тепер ми додаємо міста, де їх вражають ракети. Тож у цій безглуздій війні гине багато людей", - заявив президент США.