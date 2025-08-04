Трамп назвал условие для России, чтобы избежать санкций

Корреспонденты спросили у главы Белого дома, есть ли что-то, что россияне могут сделать, чтобы избежать ужесточения санкций.

В ответ Трамп заявил, что ключ к снятию санкций лежит в достижении мирного соглашения, которое положит конец потерям с обеих сторон.

"Да, заключите соглашение, по которому люди перестанут гибнуть. Только что появились данные об огромном количестве убитых российских солдат. Так же и в Украине - меньшая цифра, но все равно тысячи и тысячи людей. А теперь мы добавляем города, где их поражают ракеты. Поэтому в этой бессмысленной войне погибает много людей", - заявил президент США.