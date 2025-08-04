RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Дональд Трамп Война в Украине НАБУ и САП

Трамп назвал условие для России, чтобы избежать санкций

Фото: Трамп назвал условие для России, чтобы избежать санкций (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия может избежать санкций, если заключит мирное соглашение с Украиной.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.

Корреспонденты спросили у главы Белого дома, есть ли что-то, что россияне могут сделать, чтобы избежать ужесточения санкций.

В ответ Трамп заявил, что ключ к снятию санкций лежит в достижении мирного соглашения, которое положит конец потерям с обеих сторон.

"Да, заключите соглашение, по которому люди перестанут гибнуть. Только что появились данные об огромном количестве убитых российских солдат. Так же и в Украине - меньшая цифра, но все равно тысячи и тысячи людей. А теперь мы добавляем города, где их поражают ракеты. Поэтому в этой бессмысленной войне погибает много людей", - заявил президент США.

 

Дедлайн Трампа для РФ

Напомним, недавно Трамп сократил до 10 дней крайний срок для достижения Россией мира с Украиной. Новый дедлайн истекает 8 августа. Несмотря на заявления президента США в Кремле заявили о намерении продолжать агрессивную войну.

Кроме того, специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф посетит Российскую Федерацию уже на этой неделе.

В новом материале РБК-Украина подробно разбирало, какими будут новые санкции США против РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампВойна в Украине