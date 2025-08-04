Трамп назвав умову для Росії, щоб уникнути санкцій
Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія може уникнути санкцій, якщо укладе мирну угоду з Україною.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами.
Кореспонденти запитали у голови Білого дому, чи є щось, що росіяни можуть зробити, щоб уникнути посилення санкцій.
У відповідь Трамп заявив, що ключ до зняття санкцій лежить у досягненні мирної угоди, яка покладе край втратам з обох боків.
"Так, укладіть угоду, за якою люди перестануть гинути. Щойно з’явилися дані про величезну кількість вбитих російських солдатів. Так само і в Україні - менша цифра, але все одно тисячі й тисячі людей. А тепер ми додаємо міста, де їх вражають ракети. Тож у цій безглуздій війні гине багато людей", - заявив президент США.
Дедлайн Трампа для РФ
Нагадаємо, нещодавно Трамп скоротив до 10 днів крайній термін для досягнення Росією миру з Україною. Новий дедлайн спливає 8 серпня. Попри заяви президента США у Кремлі заявили про намір продовжувати агресивну війну.
Крім того, спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф відвідає Російську Федерацію вже цього тижня.
У новому матеріалі РБК-Україна детально розбирало, якими будуть нові санкції США проти РФ.