Трамп назвав умову для Росії, щоб уникнути санкцій

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія може уникнути санкцій, якщо укладе мирну угоду з Україною.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами.

Кореспонденти запитали у голови Білого дому, чи є щось, що росіяни можуть зробити, щоб уникнути посилення санкцій.

У відповідь Трамп заявив, що ключ до зняття санкцій лежить у досягненні мирної угоди, яка покладе край втратам з обох боків.

"Так, укладіть угоду, за якою люди перестануть гинути. Щойно з’явилися дані про величезну кількість вбитих російських солдатів. Так само і в Україні - менша цифра, але все одно тисячі й тисячі людей. А тепер ми додаємо міста, де їх вражають ракети. Тож у цій безглуздій війні гине багато людей", - заявив президент США.