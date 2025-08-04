Трамп назвал условие для России, чтобы избежать санкций
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия может избежать санкций, если заключит мирное соглашение с Украиной.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.
Корреспонденты спросили у главы Белого дома, есть ли что-то, что россияне могут сделать, чтобы избежать ужесточения санкций.
В ответ Трамп заявил, что ключ к снятию санкций лежит в достижении мирного соглашения, которое положит конец потерям с обеих сторон.
"Да, заключите соглашение, по которому люди перестанут гибнуть. Только что появились данные об огромном количестве убитых российских солдат. Так же и в Украине - меньшая цифра, но все равно тысячи и тысячи людей. А теперь мы добавляем города, где их поражают ракеты. Поэтому в этой бессмысленной войне погибает много людей", - заявил президент США.
Дедлайн Трампа для РФ
Напомним, недавно Трамп сократил до 10 дней крайний срок для достижения Россией мира с Украиной. Новый дедлайн истекает 8 августа. Несмотря на заявления президента США в Кремле заявили о намерении продолжать агрессивную войну.
Кроме того, специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф посетит Российскую Федерацию уже на этой неделе.
В новом материале РБК-Украина подробно разбирало, какими будут новые санкции США против РФ.