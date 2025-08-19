Трамп не планує брати участь у першій зустрічі Зеленського і Путіна

Президент США Дональд Трамп не планує бути присутнім на першій зустрічі лідерів України та Росії. Вона може відбутися найближчими тижнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа в ефірі Fox News.

На питання про те, чи є оновлена інформація про можливу зустріч президента України Володимира Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна через два тижні, Трамп сказав, що лідерам варто провести двосторонню зустріч.

"Я подумав, що спочатку варто дозволити їм зустрітися - вони ж не були найкращими друзями... Важливо лише те, чи вдасться нам щось зробити", - заявив він.

При цьому президент США зазначив, що ця зустріч пройде без його участі, а наступна буде у тристоронньому форматі.

"Я думаю, що, можливо, вони ладнають трохи краще, ніж я думав, інакше я б не організував [двосторонню] зустріч, а організував би тристоронню", - додав Трамп.

"What has surprised you the most between Zelensky and Putin ... ?"@POTUS: "I think the fact that maybe they're getting along a little bit better than I thought, otherwise I wouldn't have set up the [bilateral] meeting, I would've set up a three — a trilat." pic.twitter.com/Y7kGg2MWF4 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 19, 2025



