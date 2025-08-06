Трамп назвав свого ймовірного наступника на посаді президента США

"Зараз, очевидно, ще зарано про це говорити, але безперечно, він (Джей Ді Венс. - ред.) виконує чудову роботу і, ймовірно, на цьому етапі був би фаворитом", - сказав Трамп.

Президент також підтвердив, що Венс може об'єднатися з держсекретарем Марко Рубіо "у тій чи іншій формі".