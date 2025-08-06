Трамп назвав свого ймовірного наступника на посаді президента США

Президент США Дональд Трамп не виключив, що його наступником на посаді президента може стати чинний віцепрезидент Джей Ді Венс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію в Білому домі.
"Зараз, очевидно, ще зарано про це говорити, але безперечно, він (Джей Ді Венс. - ред.) виконує чудову роботу і, ймовірно, на цьому етапі був би фаворитом", - сказав Трамп.
Президент також підтвердив, що Венс може об'єднатися з держсекретарем Марко Рубіо "у тій чи іншій формі".
Нагадаємо, раніше державний секретар Марко Рубіо не виключив, що на президентських виборах у 2028 році, кандидатом від республіканців може стати нинішній віцепрезидент США Джей Ді Венс.
Водночас, Трамп заявив, що не планує втретє балотуватися на найвищу політичну посаду в США.
За даними ЗМІ, в адміністрації Трампа уже розглядають імовірних кандидатів на нового главу держави.