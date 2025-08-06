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Дональд Трамп Війна в Україні

Трамп назвав свого ймовірного наступника на посаді президента США

Фото: Дональд Трамп і Джей Ді Венс (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Президент США Дональд Трамп не виключив, що його наступником на посаді президента може стати чинний віцепрезидент Джей Ді Венс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію в Білому домі.

"Зараз, очевидно, ще зарано про це говорити, але безперечно, він (Джей Ді Венс. - ред.) виконує чудову роботу і, ймовірно, на цьому етапі був би фаворитом", - сказав Трамп.

Президент також підтвердив, що Венс може об'єднатися з держсекретарем Марко Рубіо "у тій чи іншій формі".

Кандидати на виборах 2028

Нагадаємо, раніше державний секретар Марко Рубіо не виключив, що на президентських виборах у 2028 році, кандидатом від республіканців може стати нинішній віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Водночас, Трамп заявив, що не планує втретє балотуватися на найвищу політичну посаду в США.

За даними ЗМІ, в адміністрації Трампа уже розглядають імовірних кандидатів на нового главу держави.

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Дональд Трамп