Венс - у президенти, а Рубіо? ЗМІ дали прогноз щодо наступних виборів у США
Адміністрація президента США Дональда Трампа вже зараз розглядає потенційних кандидатів на президентські вибори 2028 року. Серед основних кандидатів - віцепрезидент Джей Ді Венс та державний секретар Марко Рубіо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Semafor.
Як пише видання, між Венсом і Рубіо склалися дружні та конструктивні відносини. А джерела, близькі до Венса, заявляють, що обидва політики не розглядають сценарій, за якого доведеться змагатися один з одним на праймеріз.
Трамп раніше неодноразово висловлював припущення про потенційне президентське майбутнє Джей Ді Венса після завершення власної політичної кар'єри. Водночас він також схвально оцінив Марко Рубіо, назвавши його "відмінним" політиком.
За даними ЗМІ, хоча до наступних виборів ще залишається три роки, у Республіканській партії вже почали формувати нову політичну конфігурацію.
Раніше ми писали про те, що у команді Дональда Трампа кілька старших помічників Трампа радять йому більш скептично ставитися до прагнення Москви до миру з Україною.
За даними WSJ, група, до якої, входять держсекретар Марко Рубіо і посланець з питань України Кіт Келлог, рекомендувала Трампу проявляти більшу обережність у відносинах із Путіним.
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