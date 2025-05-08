Венс - у президенти, а Рубіо? ЗМІ дали прогноз щодо наступних виборів у США

Як пише видання, між Венсом і Рубіо склалися дружні та конструктивні відносини. А джерела, близькі до Венса, заявляють, що обидва політики не розглядають сценарій, за якого доведеться змагатися один з одним на праймеріз.

Трамп раніше неодноразово висловлював припущення про потенційне президентське майбутнє Джей Ді Венса після завершення власної політичної кар'єри. Водночас він також схвально оцінив Марко Рубіо, назвавши його "відмінним" політиком.

За даними ЗМІ, хоча до наступних виборів ще залишається три роки, у Республіканській партії вже почали формувати нову політичну конфігурацію.