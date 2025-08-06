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Дональд Трамп Война в Украине

Трамп назвал своего вероятного преемника на посту президента США

Фото: Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент США Дональд Трамп не исключил, что его преемником на посту президента может стать действующий вице-президент Джей Ди Вэнс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию в Белом доме.

"Сейчас, очевидно, еще рано об этом говорить, но бесспорно, он (Джей Ди Вэнс. - ред.) выполняет отличную работу и, вероятно, на этом этапе был бы фаворитом", - сказал Трамп.

Президент также подтвердил, что Вэнс может объединиться с госсекретарем Марко Рубио "в той или иной форме".

Кандидаты на выборах 2028 года

Напомним, ранее государственный секретарь Марко Рубио не исключил, что на президентских выборах в 2028 году, кандидатом от республиканцев может стать нынешний вице-президент США Джей Ди Вэнс.

В то же время, Трамп заявил, что не планирует в третий раз баллотироваться на высший политический пост в США.

По данным СМИ, в администрации Трампа уже рассматривают вероятных кандидатов на нового главу государства.

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Дональд Трамп