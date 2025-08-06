Трамп назвал своего вероятного преемника на посту президента США

"Сейчас, очевидно, еще рано об этом говорить, но бесспорно, он (Джей Ди Вэнс. - ред.) выполняет отличную работу и, вероятно, на этом этапе был бы фаворитом", - сказал Трамп.

Президент также подтвердил, что Вэнс может объединиться с госсекретарем Марко Рубио "в той или иной форме".