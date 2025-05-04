"Багато хто хоче, щоб я це зробив". Трамп поставив крапку в чутках про третій термін

Президент Дональд Трамп заявив, що не планує балотуватися на посаду президента США втретє. За його словами, він зосереджений на нинішній каденції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

В інтерв’ю для програми “Meet the Press” Трамп розповів, що отримував багато прохань від союзників знову балотуватись після другого терміну, однак він розуміє законодавчі обмеження.

"Я буду президентом вісім років, я буду президентом на два терміни. Я завжди вважав це дуже важливим", - підкреслив Трамп.

За словами президента, третій термін - це те, що, "наскільки йому відомо, робити не дозволено". Він додав, що не впевнений, чи це прямо передбачено Конституцією, хоча 22-га поправка забороняє обиратися на посаду президента більше ніж двічі.

Попри його попередні заяви та спекуляції, зокрема продаж червоних кепок із написом “Trump 2028”, Трамп заявив, що не має планів балотуватися втретє. Він пояснив, що планує провести успішну каденцію і передати естафету "сильному республіканцю".

Потенційні наступники

Трамп також згадав кількох потенційних лідерів Республіканської партії, які, на його думку, можуть продовжити курс після нього. Зокрема, він відзначив віцепрезидента Джей Ді Венса та державного секретаря Марко Рубіо.

За словами президента, Венс, можливо, мав би перевагу в майбутніх виборчих перегонах, проте він уникнув прямого схвалення когось як свого наступника.

"Це може бути. Але я не хочу в це втручатися. Я вважаю його блискучим хлопцем. Марко теж чудовий. Таких багато", - додав Трамп.

Проміжні вибори

Водночас Трамп уточнив, що ці дискусії ще занадто передчасні. На сьогодні він більше зосереджений на підготовці до проміжних виборів 2026 року, на яких Республіканська партія намагатиметься зберегти контроль над обома палатами Конгресу.

Він також підтвердив, що відіграватиме "дуже активну" роль у цій виборчій кампанії.