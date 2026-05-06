США можуть відновити бомбардування Ірану, Трамп поставив ультиматум

15:55 06.05.2026 Ср
Сергій Козачук
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
США можуть розпочати нові бомбардування Ірану, якщо країна не виконає раніше досягнуті домовленості щодо Ормузької протоки.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку в Truth Social.

Умови для Ірану

За словами політика, дотримання домовленостей дозволить Ормузькій протоці залишатися відкритою для всіх країн, включаючи сам Іран.

Трамп також зауважив, що розраховувати на це може бути досить оптимістичним припущенням.

У разі відмови виконувати домовленості, США готові перейти до рішучих дій.

Президент США попередив про можливу військову відповідь.

"Якщо вони не погодяться, розпочнуться бомбардування, і, на жаль, вони будуть на набагато вищому рівні та інтенсивності, ніж були раніше", - наголосив Трамп.

Ситуація в Ормузькій протоці

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо закликав Китай безпосередньо передати міністру закордонних справ Ірану Аббасу Арагчі, який перебуває у Пекіні, що продовження ворожнечі в Ормузі призведе до глобальної ізоляції Тегерана.

На думку американського посадовця, блокада морських шляхів Іраном шкодить і китайській економіці, що може стати важливим важелем впливу.

Тим часом через військово-морську блокаду США Тегеран вже почав скорочувати видобуток нафти. Попри обмеження торгівлі, Іран виявився відносно підготовленим до такого економічного тиску.

Водночас на дипломатичному рівні з'явився певний прогрес - представники Сполучених Штатів та Ірану наблизилися до підписання односторінкового меморандуму щодо завершення війни на Близькому Сході.

Іран Дональд Трамп Ормузька протока Сполучені Штати Америки
