США можуть відновити бомбардування Ірану, Трамп поставив ультиматум

Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

США можуть розпочати нові бомбардування Ірану, якщо країна не виконає раніше досягнуті домовленості щодо Ормузької протоки.

Умови для Ірану За словами політика, дотримання домовленостей дозволить Ормузькій протоці залишатися відкритою для всіх країн, включаючи сам Іран. Трамп також зауважив, що розраховувати на це може бути досить оптимістичним припущенням. У разі відмови виконувати домовленості, США готові перейти до рішучих дій. Президент США попередив про можливу військову відповідь. "Якщо вони не погодяться, розпочнуться бомбардування, і, на жаль, вони будуть на набагато вищому рівні та інтенсивності, ніж були раніше", - наголосив Трамп.