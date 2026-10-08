Оголошено лауреата Нобелівської премії з літератури: хто отримав нагороду цього року

Нобелівський комітет сьогодні, 8 жовтня, оголосив лауреата Нобелівської премії з літератури. Нею стала канадська письменниця Енн Карсон "за її сміливу та винахідливу творчість, яка, у грайливому діалозі з класичною традицією, створила нові форми для сучасної літератури".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Фонду Нобеля.

Що відомо про лауреата з літератури

Цьогорічна лауреатка Нобелівської премії Енн Карсон народилася 1950 року в Торонто, Канада. У 1981 році вона опублікувала докторську дисертацію з класичної філології під назвою "Odi et Amo Ergo Sum", а протягом усієї своєї кар’єри поєднувала написання поезії з перекладацькою діяльністю та викладанням у різних університетах.

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Майже вся її літературна творчість зосереджена на перетині двох речей: одержимості філолога словами та прагнення поета наділити їх новими значеннями. Сама Карсон називає етимологію слів відправною точкою всієї своєї творчості.

Енн Карсон кілька років проживала у Монреалі й викладала в Університеті Макгілла, в Мічиганському університетіта в Принстонському університеті (з 1980 по 1987 рік).

Вона є стипендіаткою Ґуґґенгайма 1998 року, а у 2000 році - отримувачка стипендії Мак-Артура. Лауреатка Літературної премії Ланнана.

У 2014 оці отримала поетичну премію Гріффіна за збірку Red Doc> і визнана видатною поетесою 21 століття.

Минулорічна премія у сфері літератури

Минулого року лауреатом у сфері літератури став угорський письменник Ласло Краснагоркаї "за його переконливу та пророчу творчість, яка серед апокаліптичного терору підтверджує силу мистецтва".

Відзначили його роман "Гершт 07769" за точне зображення нестабільності в країні. Читач переноситься в маленьке містечко Німеччини, яке потерпає від соціальної анархії, вбивств та підпалів. Ця книга про насильство та красу.

Краснагоркаї різко виступав проти колишнього угорського прем'єра Віктора Орбана. Письменник критикував політику угорського уряду. У зв'язку з цим емігрував з Угорщини. Також нобеліат має чітку проукраїнську позицію, та засудив російське вторгнення в Україну.

Нобелівська премія з літератури

Першим лауреатом Нобелівської премії з літератури став Рене Сюллі-Прюдом. Цю премію, на відміну від інших літературних премій, дають за весь творчий доробок протягом життя, хоча і виділяють окремі твори. Зі слів Альфреда Нобеля, премію присуджують автору, який "в галузі літератури створив найвидатніший твір в ідеалістичному напрямку".

На лицьовому боці медалі зображено профіль Альфреда Нобеля, а на зворотному - молодого чоловіка, який сидить під лавровим деревом, зачаровано слухає та записує пісню Музи. Також викарбуване гасло, що в перекладі з латини означає: "Благословенно жити людським життям, покращеним через відкриті мистецтва". Також, на відміну від медалей з фізики та хімії, імена лауреатів вибиті на прихованій пластині на ребрі, або під фігурами.