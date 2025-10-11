ua en ru
"Вона прийняла її на мою честь": Трамп відреагував на присудження Нобелівської премії миру

США, Субота 11 жовтня 2025 17:44
"Вона прийняла її на мою честь": Трамп відреагував на присудження Нобелівської премії миру Фото: американський президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Президент США Дональд Трамп поспілкувався з лауреаткою Нобелівської премії миру Марією Коріною Мачадо, яка присвятила свою нагороду йому. Розмова відбулася після того, як адміністрація Трампа розкритикувала рішення Нобелівського комітету, назвавши його політичним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зауважимо, що Нобелівський комітет оголосив, що премія 2025 року буде присуджена Мачадо "за просування демократичних прав у Венесуелі та її боротьбу за досягнення справедливого та мирного переходу від диктатури до демократії".

Мачадо у своїй заяві подякувала Трампу, зазначивши, що розмовляла з ним, але відмовилася надавати деталі розмови.

Президент США підтвердив, що спілкувався з Мачадо, додавши, що вона була "дуже приємною".

"Людина, яка насправді отримала Нобелівську премію, зателефонувала мені та сказала: "Я приймаю це на вашу честь, бо ви справді цього заслуговували", - зазначив Трамп.

Він також пожартував після цієї розмови.

"Я не сказав: "Тоді віддай це мені", хоча, гадаю, вона могла б. Вона була дуже милою", - зауважив президент США.

Президент додав, що допомагав Мачадо на її шляху.

"У Венесуелі їм потрібна велика допомога, це справжня катастрофа. Можна також сказати, що її видали на 2024 рік, а я балотувався на посаду в 2024 році".

Нагадаємо, що невдовзі після оголошення про присудження Нобелівської премії адміністрація Трампа відреагувала негативно на рішення комітету, підкресливши політичний аспект нагородження.

Зауважимо, що цьогоріч президент США Дональд Трамп неодноразово хвалився, що він завершив сім воєн, які тривали десятиліттями.

Зокрема, нещодавно він змусив ХАМАС піти на мирну угоду з Ізраїлем згідно з планом США щодо завершення війни в Секторі Газа.

Але, попри це, Норвезький нобелівський комітет вирішив присудити Нобелівську премію миру венесуельському політику Марії Коріні Мачадо.

Варто зазначити, що Мачадо дійсно присвятила Нобелівську премію миру президенту США Дональду Трампу.

