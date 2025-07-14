Трамп назвав найвеличнішого футболіста всіх часів. Це не Мессі, і навіть не Роналду!

Президент США Дональд Трамп назвав найвеличнішого гравця всіх часів у футболі після фіналу Клубного чемпіонату світу, у якому "Челсі" несподівано розтрощив ПСЖ .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DAZN.

Хто найкращий футболіст всіх часів?

Президент США був присутній на стадіоні "МетЛайф" у неділю разом із головою ФІФА Джанні Інфантіно та першою леді Меланією Трамп.

Під час фіналу журналісти DAZN попросили американського президента обрати його "GOAT" (акронім, який розшифровується як Greatest Of All Time - "найкращий усіх часів").

І, на подив багатьох фанатів футболу, Трамп проігнорував сучасних зірок Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду.

Натомість він обрав легендарного бразильського нападника Пеле, який свого часу виступав за нині неіснуючу команду "Нью-Йорк Космос".

"Багато років тому, коли я був молодим, вони привезли гравця на ім'я Пеле, щоб він грав за команду "Космос". І це місце було заповнене - це була рання версія цього стадіону, і там був Пел (мова про стадіон "МетЛайф", де відбувався фінал КЧС-2025 - Ред.)", - сказав Трамп.

"Я не хочу говорити про свій вік... Але це було давно. І я був молодим хлопцем. Тож прийшов подивитися на Пеле. Він був фантастичним! Тому, мабуть, я оберу старомодний варіант - це як сказати Бейб Рут (легенда бейсболу - Ред.) - і скажу, що Пеле - найвеличніший", - додав президент США.

Donald Trump reveals who he believes is the greatest football player



GLOBAL HOME OF FOOTBALL Live All Summer Long https://t.co/i0K4eUtwwb #FIFACWC #TakeItToTheWorld @emilyraustin pic.twitter.com/PO8id5tfAw — DAZN Football (@DAZNFootball) July 13, 2025

Як Пеле грав у США

Пеле грав за "Нью-Йорк Космос" трохи більше двох років. Він приєднався до команди 3 червня 1975-го у віці 35 років, і завершив свою кар'єру саме в цьому клубі. Його прощальний матч відбувся 1 жовтня 1977 року.

У 1977-му Пеле привів "Нью-Йорк Космос" до перемоги в Північноамериканській футбольній лізі (NASL). Це був його єдиний титул з американським клубом і останній трофей у його блискучій професійній кар'єрі.

Мабуть, головним досягненням Пеле за "Космос" стало безпрецедентне підвищення популярності футболу в США. Його присутність привернула тисячі нових фанатів, піднявши NASL на абсолютно новий рівень і зробивши його обличчям ліги в Північній Америці.

За два роки та чотири місяці, проведені в клубі, Пеле забив 37 голів у 64 матчах NASL, демонструючи свою майстерність на американських полях.

Крім того, його зірковий статус заохотив інших видатних футболістів, таких як Франц Бекенбауер і Джорджо Кіналья, приєднатися до NASL. Це, своєю чергою, ще більше підвищило престиж і якість ліги.