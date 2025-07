Трамп назвав найвеличнішого футболіста всіх часів. Це не Мессі, і навіть не Роналду!

Президент США був присутній на стадіоні "МетЛайф" у неділю разом із головою ФІФА Джанні Інфантіно та першою леді Меланією Трамп.

Під час фіналу журналісти DAZN попросили американського президента обрати його "GOAT" (акронім, який розшифровується як Greatest Of All Time - "найкращий усіх часів").

І, на подив багатьох фанатів футболу, Трамп проігнорував сучасних зірок Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду.

Натомість він обрав легендарного бразильського нападника Пеле, який свого часу виступав за нині неіснуючу команду "Нью-Йорк Космос".

"Багато років тому, коли я був молодим, вони привезли гравця на ім'я Пеле, щоб він грав за команду "Космос". І це місце було заповнене - це була рання версія цього стадіону, і там був Пел (мова про стадіон "МетЛайф", де відбувався фінал КЧС-2025 - Ред.)", - сказав Трамп.

"Я не хочу говорити про свій вік... Але це було давно. І я був молодим хлопцем. Тож прийшов подивитися на Пеле. Він був фантастичним! Тому, мабуть, я оберу старомодний варіант - це як сказати Бейб Рут (легенда бейсболу - Ред.) - і скажу, що Пеле - найвеличніший", - додав президент США.

Donald Trump reveals who he believes is the greatest football player



GLOBAL HOME OF FOOTBALL Live All Summer Long https://t.co/i0K4eUtwwb #FIFACWC #TakeItToTheWorld @emilyraustin pic.twitter.com/PO8id5tfAw