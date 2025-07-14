"Челсі" і ПСЖ визначили чемпіона світу у історичному фіналі: огляд і відео голів

На легендарному стадіоні "Метлайф Стедіум" відбувся грандіозний фінал Клубного чемпіонату світу-2025, де лондонський "Челсі" здобув переконливу перемогу над французьким ПСЖ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

"Челсі" - ПСЖ: як пройшов матч

Поєдинок, на який з нетерпінням чекав увесь футбольний світ, виправдав усі очікування, подарувавши вболівальникам справжнє видовище та неочікуваний результат.

З перших хвилин матчу обидві команди продемонстрували високий темп та націленість на атаку. "Челсі", відомий своєю організованою обороною та швидкими контратаками, ефективно намагався стримати натиск зіркового нападу ПСЖ.

Парижани, у свою чергу, диктували гру, контролювали м'яч і створювали численні моменти завдяки індивідуальній майстерності своїх лідерів.

Однак, саме "Челсі" виявився більш ефективним у реалізації своїх моментів. На 22-й хвилині рахунок у матчі відкрив англійський півзахисник Коул Палмер, впевнено реалізувавши свій шанс.

¡LA OLA DE FRÍO PALMER HA LLEGADO AL MUNDIAL DE CLUBES!



Definición impecable. ¡El Chelsea golpea primero! @FIFACWC La final, gratis en https://t.co/yWCWbevPop pic.twitter.com/a6S42Khn2B — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 13, 2025

Вже через вісім хвилин, на 30-й хвилині, Палмер знову відзначився, оформивши дубль і подвоївши перевагу "синіх".

PALMER ESTÁ COMPLETAMENTE LOCO



¡Qué manera de desafiar! ¡Qué manera de plantarle cara al PSG! ¡ESTO ES INCREÍBLE!@FIFACWC La final, gratis en https://t.co/yWCWbevPop pic.twitter.com/pM8xogq2cj — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 13, 2025

ПСЖ намагався відповісти, але "Челсі" не знижував обертів. На 43-й хвилині першого тайму бразилець Жоао Педро довів рахунок до розгромного, зробивши його 3:0. Цікаво, що результативну передачу в цьому епізоді до свого активу записав саме Палмер, який став справжнім героєм матчу.

¡EL CHELSEA SUEÑA DESPIERTO PARA PROCLAMARSE CAMPEÓN DEL MUNDO!



Qué MAGIA de Palmer y qué DEFINICIÓN ESPECTACULAR de Joao Pedro @FIFACWC La final, gratis en https://t.co/yWCWbevPop pic.twitter.com/nRsfr4pQzH — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 13, 2025

У другому таймі "Парі Сен-Жермен" значно посилив тиск на ворота "аристократів", демонструючи шалене бажання відігратися. Парижани контролювали м'яч, постійно шукали шляхи до воріт суперника та створювали небезпечні моменти. Особливо активним був Усман Дембеле, який мав кілька гарних нагод для взяття воріт, однак кіпер "синіх" Роберт Санчес був на висоті.

Крім того, французи догравали матч вдесятьох: на 85 хвилині червону картку отримав Жуан Невіш за те, що... тягнув Марка Кукурелью за волосся.

Фінальний свисток зафіксував рахунок 3:0 на користь "Челсі", який став чемпіоном Клубного чемпіонату світу 2025 року.

Фінал Клубного чемпіонату світу, 13 липня 2025 року

"Челсі" (Лондон) - ПСЖ (Париж) - 3:0

Голи: Коул Палмер (22, 30), Жоао Педро (43)

Вилучення: Жуан Невіш, ПСЖ (85)