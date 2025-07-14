Трамп назвал величайшего футболиста всех времен. Это не Месси, и даже не Роналду!

Президент США Дональд Трамп назвал величайшего игрока всех времен в футболе после финала Клубного чемпионата мира, в котором "Челси" неожиданно разгромил ПСЖ .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DAZN.

Кто лучший футболист всех времен?

Президент США присутствовал на стадионе "МетЛайф" в воскресенье вместе с главой ФИФА Джанни Инфантино и первой леди Меланией Трамп.

Во время финала журналисты DAZN попросили американского президента выбрать его "GOAT" (акроним, который расшифровывается как Greatest Of All Time - "лучший всех времен").

И, к удивлению многих фанатов футбола, Трамп проигнорировал современных звезд Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Вместо этого он выбрал легендарного бразильского нападающего Пеле, который в свое время выступал за ныне несуществующую команду "Нью-Йорк Космос".

"Много лет назад, когда я был молодым, они привезли игрока по имени Пеле, чтобы он играл за команду "Космос". И это место было заполнено - это была ранняя версия этого стадиона, и там был Пеле (речь о стадионе "МетЛайф", где проходил финал КЧМ-2025 - Ред.)", - сказал Трамп.

"Я не хочу говорить о своем возрасте... Но это было давно. И я был молодым парнем. Поэтому пришел посмотреть на Пеле. Он был фантастическим! Поэтому, пожалуй, я выберу старомодный вариант - это как сказать Бейб Рут (легенда бейсбола - Ред.) - и скажу, что Пеле - величайший", - добавил президент США.

Как Пеле играл в США

Пеле играл за "Нью-Йорк Космос" чуть больше двух лет. Он присоединился к команде 3 июня 1975-го в возрасте 35 лет, и завершил свою карьеру именно в этом клубе. Его прощальный матч состоялся 1 октября 1977 года.

В 1977-м Пеле привел "Нью-Йорк Космос" к победе в Североамериканской футбольной лиге (NASL). Это был его единственный титул с американским клубом и последний трофей в его блестящей профессиональной карьере.

Пожалуй, главным достижением Пеле за "Космос" стало беспрецедентное повышение популярности футбола в США. Его присутствие привлекло тысячи новых фанатов, подняв NASL на совершенно новый уровень и сделав его лицом лиги в Северной Америке.

За два года и четыре месяца, проведенные в клубе, Пеле забил 37 голов в 64 матчах NASL, демонстрируя свое мастерство на американских полях.

Кроме того, его звездный статус поощрил других выдающихся футболистов, таких как Франц Бекенбауэр и Джорджо Киналья, присоединиться к NASL. Это, в свою очередь, еще больше повысило престиж и качество лиги.