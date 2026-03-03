ua en ru
Вт, 03 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп назвал худший сценарий для Ирана после падения режима Хаменеи

США, Вторник 03 марта 2026 20:22
UA EN RU
Трамп назвал худший сценарий для Ирана после падения режима Хаменеи Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Президент США Дональд Трамп заявил, что худшим сценарием для Ирана был бы приход к власти такого же плохого человека, как и нынешний режим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Читайте также: Ядерный сосед Ирана сделал ему "дружественное предупреждение"

"Я думаю, худшим сценарием было бы, если бы мы это сделали, а потом к власти пришел человек, который был бы таким же плохим, как и предыдущий... Это могло бы произойти", - сказал американский президент.

Он отметил, что США хотели бы видеть "кого-то, кто вернет страну народу". Кроме того, Трамп предостерег иранцев от выхода на улицы во время бомбардировок.

На вопрос о Резе Пахлави, сыне покойного бывшего иранского шаха, который находится в изгнании, президент США ответил, что тот кажется приятным человеком. В то же время он заявил, что кто-то, кто сейчас живет в Иране, вероятно, был бы более подходящим кандидатом на руководство страной.

Операция США и Израиля против Ирана

Напомним, совместная операция США и Израиля против Ирана началась утром 28 февраля. Американские и израильские военные нанесли серии ударов по иранской территории.

В воскресенье, 1 марта, Дональд Трамп официально очертил временные рамки военной кампании против Ирана, заявив, что активная фаза боевых действий продлится не более четырех недель.

Отметим, верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи ликвидировали в течение первых 24 часов совместной американо-израильской операции Epic Fury, начатой в феврале 2026 года.

Согласно данным Financial Times, ликвидация верховного лидера Ирана Али Хаменеи стала результатом многолетней разведывательной операции спецслужб Израиля, ключевым элементом которой стал полный контроль над сетью дорожных камер Тегерана.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Иран Дональд Трамп
Новости
"Киев не готов": СНБО утвердил планы стойкости для всех регионов, кроме столицы
"Киев не готов": СНБО утвердил планы стойкости для всех регионов, кроме столицы
Аналитика
Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой