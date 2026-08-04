Трамп назвав можливу дату повного відкриття Ормузької протоки

Що саме обговорюють сторони

"Ми обговорюємо протоку, її відкриття буквально до завтрашнього дня. Повне відкриття", - сказав Трамп журналістам у Білому домі.

Президент вкотре запевнив, що прохід протокою буде безкоштовним для всіх суден, оскільки США встановили повний контроль над цим морським шляхом і не дозволять Ірану стягувати жодної платні.

"Я не дозволю їм стягувати ніякої оплати. Вони не стягуватимуть плату, ми не обговорюємо жодної оплати", - заявив Трамп.

Що буде на другому етапі перемовин

За словами президента, відновлення нормального судноплавства стане лише першим кроком, після якого сторони перейдуть до другого етапу - перемовин щодо ядерної програми Тегерана.

"Другий етап полягатиме в тому, що ми будемо говорити про ядерну програму. Денуклеаризація Ірану має відбутися, вони не можуть мати ядерної зброї", - наголосив Трамп.

Чи є в Ірану ще час

Трамп запевнив, що перемовини між США та Іраном тривають "не дуже складно", і назвав нинішній етап останньою можливістю для Тегерана уникнути удару по керівництву країни.

"Я хочу повною мірою дати їм останній шанс перед обезголовленням. Це останній для них шанс підписати хороший документ. Я хотів би не здійснювати таку масштабну атаку на цю країну. Сподіваюсь, вони схаменуться", - зазначив президент США.