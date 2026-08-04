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Трамп назвал возможную дату полного открытия Ормузского пролива

05:32 04.08.2026 Вт
2 мин
Президент США также намекнул, что это может быть последний шанс для Тегерана
aimg Екатерина Коваль
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

США и Иран быстро продвигаются в переговорах и обсуждают полное возобновление нормального судоходства в Ормузском проливе уже во вторник, 4 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на общение президента США Дональда Трампа с журналистами.

Что именно обсуждают стороны

"Мы обсуждаем пролив, его открытие буквально до завтрашнего дня. Полное открытие", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Президент в очередной раз заверил, что проход по проливу будет бесплатным для всех судов, поскольку США установили полный контроль над этим морским путем и не позволят Ирану взимать ни жалованья.

"Я не позволю им взимать никакую оплату. Они не будут взимать плату, мы не обсуждаем никакой оплаты", - заявил Трамп.

Что будет на втором этапе переговоров

По словам президента, возобновление нормального судоходства станет лишь первым шагом, после которого стороны перейдут ко второму этапу – переговорам по ядерной программе Тегерана.

"Второй этап будет в том, что мы будем говорить о ядерной программе. Денуклеаризация Ирана должна состояться, они не могут иметь ядерного оружия", - подчеркнул Трамп.

Есть ли у Ирана еще время

Трамп заверил, что переговоры между США и Ираном продолжаются "не очень сложно" и назвал нынешний этап последней возможностью для Тегерана избежать удара по руководству страны.

"Я хочу в полной мере дать им последний шанс перед обезглавлением. Это последний для них шанс подписать хороший документ. Я хотел бы не совершать столь масштабную атаку на эту страну. Надеюсь, они опомнятся", - отметил президент США.

Напомним, риторика Трампа по Ирану остается жесткой. Ранее он пригрозил Ирану "полной капитуляцией" и ядерным разоружением, обвинив страну в "двуличности" и нежелании подписывать мирное соглашение.

До этого Трамп объявлял о новом раунде переговоров с Ираном, отметив, что Вашингтон решил отказаться от новых ударов по стране в пользу дипломатического урегулирования. Президент также заявлял, что Тегеран и другие страны Ближнего Востока обратились в Вашингтон с просьбой воздержаться от атаки на Иран.

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