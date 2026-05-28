Трамп назвал черту, после которой США вновь придется атаковать Иран
Президент Дональд Трамп заявил, что невыгодная для США сделка с Ираном станет той чертой, после которой Америке вновь придется возобновить атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Fox News, отрывок которого опубликовал Clash Report.
В ходе беседы Трамп назвал иранских переговорщиков "отличными" и "хитрыми". При этом отметил, что в конечном итоге все карты в переговорном процессе находятся у США.
"Сделка, которая была бы нам невыгодна, это и есть та черта. Я просчитываю варианты, посмотрим что будет, я так и делаю. Я веду переговоры, они отличные переговорщики, они хитрые. Но в конечном счете все козыри у нас, потому что мы победили их в военном плане", - сказал президент США.
Трамп не пойдет на невыгодную сделку
Стоит отметить, что пару часов назад глава Минфина США Скотт Бессент выступил перед прессой. Он отметил, что потенциальная сделка США с Ираном будет зависеть от того, поддержит ли ее президент Дональд Трамп.
"Все зависит от того, чего хочет президент. И президент Трамп не собирается заключить плохую сделку для американского народа", - сказал Бессент.
Он отказался подтвердить условия предварительного соглашения, которого достигли стороны, но настаивал на том, что любая сделка должна соответствовать требованиям Трампа. Среди таких:
- передаче иранского высокообогащенного урана;
- отказ Ирана от разработки ядерного оружия;
- обеспечение свободного судоходства через Ормузский пролив.
Также Бессент преуменьшил предположения о том, что США могут снять санкции с Ирана в рамках возможной сделки.
"Я думаю, что в этом плане все будет происходить очень медленно. Это многостороннее соглашение, и ничего не будет обсуждаться, пока не откроется Ормузский пролив и иранцы не согласятся передать высокообогащенный уран и признать, что у них нет ядерной программы", - резюмировал он.
Что предшествовало
Напомним, сегодня в СМИ появилась информация, что США и Иран согласовали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает 60-дневное перемирие для разработки финального мирного соглашения.
В рамках этого соглашения должны обеспечить свободное судоходство через Ормузский пролив без сборов и ограничений, а также постепенно снять военную блокаду.
Также за эти 60 дней Иран должен будет отказаться от шагов, связанных с созданием ядерного оружия, а также обсудить вопросы высокообогащенного урана и его переработки.
Но нюанс состоит в том, что рамочная сделка еще не вступила в силу. Ее должен утвердить президент США Дональд Трамп и по данным СМИ, он взял несколько дней для раздумий.