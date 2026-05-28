ua en ru
Пт, 29 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Трамп назвал черту, после которой США вновь придется атаковать Иран

23:46 28.05.2026 Чт
3 мин
От чего зависит возобновление войны и заключение сделки?
aimg Эдуард Ткач
Трамп назвал черту, после которой США вновь придется атаковать Иран Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Президент Дональд Трамп заявил, что невыгодная для США сделка с Ираном станет той чертой, после которой Америке вновь придется возобновить атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Fox News, отрывок которого опубликовал Clash Report.

Читайте также: Трамп угрожает каждому одиннадцатому жителю планеты, подсчитали в CNN

В ходе беседы Трамп назвал иранских переговорщиков "отличными" и "хитрыми". При этом отметил, что в конечном итоге все карты в переговорном процессе находятся у США.

"Сделка, которая была бы нам невыгодна, это и есть та черта. Я просчитываю варианты, посмотрим что будет, я так и делаю. Я веду переговоры, они отличные переговорщики, они хитрые. Но в конечном счете все козыри у нас, потому что мы победили их в военном плане", - сказал президент США.

Трамп не пойдет на невыгодную сделку

Стоит отметить, что пару часов назад глава Минфина США Скотт Бессент выступил перед прессой. Он отметил, что потенциальная сделка США с Ираном будет зависеть от того, поддержит ли ее президент Дональд Трамп.

"Все зависит от того, чего хочет президент. И президент Трамп не собирается заключить плохую сделку для американского народа", - сказал Бессент.

Он отказался подтвердить условия предварительного соглашения, которого достигли стороны, но настаивал на том, что любая сделка должна соответствовать требованиям Трампа. Среди таких:

  • передаче иранского высокообогащенного урана;
  • отказ Ирана от разработки ядерного оружия;
  • обеспечение свободного судоходства через Ормузский пролив.

Также Бессент преуменьшил предположения о том, что США могут снять санкции с Ирана в рамках возможной сделки.

"Я думаю, что в этом плане все будет происходить очень медленно. Это многостороннее соглашение, и ничего не будет обсуждаться, пока не откроется Ормузский пролив и иранцы не согласятся передать высокообогащенный уран и признать, что у них нет ядерной программы", - резюмировал он.

Что предшествовало

Напомним, сегодня в СМИ появилась информация, что США и Иран согласовали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает 60-дневное перемирие для разработки финального мирного соглашения.

В рамках этого соглашения должны обеспечить свободное судоходство через Ормузский пролив без сборов и ограничений, а также постепенно снять военную блокаду.

Также за эти 60 дней Иран должен будет отказаться от шагов, связанных с созданием ядерного оружия, а также обсудить вопросы высокообогащенного урана и его переработки.

Но нюанс состоит в том, что рамочная сделка еще не вступила в силу. Ее должен утвердить президент США Дональд Трамп и по данным СМИ, он взял несколько дней для раздумий.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Иран Дональд Трамп Ормузский пролив
Новости
Путин ошибся с "Орешником": обломки ракеты уже изучает разведка США
Путин ошибся с "Орешником": обломки ракеты уже изучает разведка США
Аналитика
Владельцы топлива. Кому принадлежат крупнейшие сети АЗС Украины и кто диктует цены
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Владельцы топлива. Кому принадлежат крупнейшие сети АЗС Украины и кто диктует цены