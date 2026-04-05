Трамп назвав Ірану точний час для відкриття Ормузької протоки

"Якщо вони не виконають обіцянку, якщо захочуть залишити (протоку - ред.) закритою, вони втратять усі свої електростанції і всі інші підприємства по всій країні... Якщо вони нічого не зроблять до вечора вівторка, у них не буде ні електростанцій, ні мостів", - сказав Трамп.

Пізніше в соцмережах він уточнив, що в Ірану час до 20:00 вівторка за східним часом (за Києвом це до 3 години ночі середи 8 квітня).

Повертаюся до інтерв'ю, у Трампа також запитали, коли на його думку закінчиться війна, на що він сказав, що "скоро повідомить".

"Але ми перебуваємо в дуже сильному становищі, і цій країні (Ірану - ред.) знадобиться 20 років, щоб відновитися, якщо їм пощастить, якщо в них взагалі буде країна", - додав президент США.

На запитання, чи турбує його, що населення Ірану в кількості 93 млн осіб може постраждати в разі атак на цивільну інфраструктуру, Трамп відповів:

"Ні, вони хочуть, щоб ми це зробили", - сказав він, стверджуючи, що іранці "живуть у пеклі".