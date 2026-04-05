Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Трамп назвал Ирану точное время для открытия Ормузкого пролива

20:19 05.04.2026 Вс
2 мин
Если Иран не откроет пролив, США начнут уничтожать электростанции по всей стране
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд пригрозил уничтожить все электростанции Ирана, если лидеры этой страны не договорятся о возобновлении работы Ормузкого пролива к вечеру вторника 7 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Truth Social и интервью для The Wall Street Journal.

Читайте также: США и Иран могли обсуждать прекращение огня за спиной у Израиля, - Axios

"Если они не выполнят обещание, если захотят оставить (пролив - ред.) закрытым, они по потеряют все свои электростанции и все остальные предприятия по всей стране... Если они ничего не предпримут к вечеру вторника, у них не будет ни электростанций, ни мостов", - сказал Трамп.

Позже в соцсетях он уточнил, что у Ирана время до 20:00 вторника по восточному времени (по Киеву это до 3 часов ночи среды 8 апреля).

Возвращаюсь к интервью, у Трампа также спросили, когда по его мнению закончится война, на что он сказал, что "скоро сообщит".

"Но мы находимся в очень сильном положении, и этой стране (Ирану - ред.) потребуется 20 лет, чтобы восстановиться, если им повезет, если в них вообще будет страна", - добавил президент США.

На вопрос, беспокоит ли его, что население Ирана в количестве 93 млн человек может пострадать в случае атак на гражданскую инфраструктуру, Трамп ответил:

"Нет, они хотят, чтобы мы это сделали", - сказал он, утверждая, что иранцы "живут в аду".

Мирная сделка с Ираном и открытие пролива

Напомним, что вчера президент США Дональд Трамп дал Ирану снова 48 часов на то, чтобы страна открыла Ормузский пролив. Сегодня он повторил свой призыв, повторив требование уже в матерной форме.

В этой же публикации Трамп дал понять, что если этого не будет, тогда во вторник у Ирана наступит "день электростанций и мостов", намекая, что США атакуют их.

Отметим, что Трамп сегодня, 5 апреля, раздал интервью уже нескольким изданиям. Одному из журналистов Fox News, он сказал, что рассчитывает на сделку с Ираном уже к завтрашнему дню, 6 апреля. Правда там не уточнялось, речь о полноценном мире или только об Ормузском проливе. Чуть позже, другому изданию, Трамп сказал, что рассчитывает на соглашение ко вторнику.

