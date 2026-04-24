Трамп назвав Індію "пекельною дірою" та нарвався на жорстку відповідь

У середу, 22 квітня, Трамп опублікував у своїй соцмережі Truth Social стенограму висловлювань ведучого консервативного подкасту Майкла Севіджа. В документі засуджувалося конституційне право США на громадянство для всіх, хто народився в країні.

У публікації індійських іммігрантів у технологічній галузі звинувачували в тому, що вони не наймають білих американців, які народилися в країні. Також помилково стверджувалось, що іммігранти з Індії погано володіють англійською мовою.

"Дитина тут одразу отримує громадянство, а потім вони привозять сюди всю родину з Китаю, Індії чи якоїсь іншої пекельної діри на цій планеті", - йдеться у дописі Трампа.

Трамп підливає масла у "вогонь ненависті"

Представник МЗС Індії Рандхір Джайсвал заявив, що ці зауваження були необґрунтованими та недоречними.

"Ці зауваження явно необґрунтовані та недоречні. Вони, безумовно, не відображають реальності індійсько-американських відносин, які здавна ґрунтуються на взаємній повазі та спільних інтересах", - наголосив він.

Конгресмен Амі Бера, демократ, чиї батьки є індійськими іммігрантами, назвав допис Трампа "образливим, неосвіченим і негідним посади, яку він обіймає".

"Президенту Трампу, який народився в заможній і привілейованій родині, ніколи не доводилося стикатися з такими труднощами, з якими стикаються багато сімей іммігрантів", - підкреслив він.

Правозахисна організація Hindu American Foundation заявила, що її стривожила ця "ненависницька, расистська тирада".

"Підтримка подібних висловлювань президентом США лише підлиє масла у вогонь ненависті та поставить під загрозу наші спільноти в той час, коли ксенофобія та расизм і без того досягли безпрецедентного рівня", - йдеться у її заяві.