Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Трамп назвал Индию "адской дырой" и нарвался на жесткий ответ

13:03 24.04.2026 Пт
2 мин
Трампу с его привилегированным прошлым неизвестны испытания иммигрантов
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

В Индии жестко прошлись по президенту США Дональду Трампу, который в своем посте назвал страну "адской дырой".

В среду, 22 апреля, Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social стенограмму высказываний ведущего консервативного подкаста Майкла Сэвиджа. В документе осуждалось конституционное право США на гражданство для всех, кто родился в стране.

В публикации индийских иммигрантов в технологической отрасли обвиняли в том, что они не нанимают белых американцев, которые родились в стране. Также ошибочно утверждалось, что иммигранты из Индии плохо владеют английским языком.

"Ребенок здесь сразу получает гражданство, а затем они привозят сюда всю семью из Китая, Индии или какой-то другой адской дыры на этой планете", - говорится в заметке Трампа.

Трамп подливает масла в "огонь ненависти"

Представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что эти замечания были необоснованными и неуместными.

"Эти замечания явно необоснованные и неуместные. Они, безусловно, не отражают реальности индийско-американских отношений, которые издавна основываются на взаимном уважении и общих интересах", - подчеркнул он.

Конгрессмен Ами Бера, демократ, чьи родители являются индийскими иммигрантами, назвал сообщение Трампа "оскорбительным, невежественным и недостойным должности, которую он занимает".

"Президенту Трампу, который родился в состоятельной и привилегированной семье, никогда не приходилось сталкиваться с такими трудностями, с которыми сталкиваются многие семьи иммигрантов", - подчеркнул он.

Правозащитная организация Hindu American Foundation заявила, что ее встревожила эта "ненавистническая, расистская тирада".

"Поддержка подобных высказываний президентом США лишь подльет масла в огонь ненависти и поставит под угрозу наши сообщества в то время, когда ксенофобия и расизм и без того достигли беспрецедентного уровня", - говорится в ее заявлении.

Напомним, глобальное социальное исследование свидетельствует, что желание людей в мире переехать в США на жительство упало до нового минимума. Несмотря на это, Америка до сих пор является самым популярным направлением для миграции и проживания.

Отметим, миграционная политика США при президенте Дональде Трампе стала очень строгой. Кроме уже одобренных ряда нововведений, он объявил о намерениях радикально усилить борьбу с нелегальной иммиграцией в 2026 году.

