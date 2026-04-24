Трамп назвал Индию "адской дырой" и нарвался на жесткий ответ

В среду, 22 апреля, Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social стенограмму высказываний ведущего консервативного подкаста Майкла Сэвиджа. В документе осуждалось конституционное право США на гражданство для всех, кто родился в стране.

В публикации индийских иммигрантов в технологической отрасли обвиняли в том, что они не нанимают белых американцев, которые родились в стране. Также ошибочно утверждалось, что иммигранты из Индии плохо владеют английским языком.

"Ребенок здесь сразу получает гражданство, а затем они привозят сюда всю семью из Китая, Индии или какой-то другой адской дыры на этой планете", - говорится в заметке Трампа.

Трамп подливает масла в "огонь ненависти"

Представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что эти замечания были необоснованными и неуместными.

"Эти замечания явно необоснованные и неуместные. Они, безусловно, не отражают реальности индийско-американских отношений, которые издавна основываются на взаимном уважении и общих интересах", - подчеркнул он.

Конгрессмен Ами Бера, демократ, чьи родители являются индийскими иммигрантами, назвал сообщение Трампа "оскорбительным, невежественным и недостойным должности, которую он занимает".

"Президенту Трампу, который родился в состоятельной и привилегированной семье, никогда не приходилось сталкиваться с такими трудностями, с которыми сталкиваются многие семьи иммигрантов", - подчеркнул он.

Правозащитная организация Hindu American Foundation заявила, что ее встревожила эта "ненавистническая, расистская тирада".

"Поддержка подобных высказываний президентом США лишь подльет масла в огонь ненависти и поставит под угрозу наши сообщества в то время, когда ксенофобия и расизм и без того достигли беспрецедентного уровня", - говорится в ее заявлении.