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Нафта продовжує дорожчати на тлі невизначеності навколо Ормузької протоки

10:16 19.08.2026 Ср
2 хв
Скільки сьогодні коштує нафта?
aimg Тетяна Степанова
Нафта продовжує дорожчати на тлі невизначеності навколо Ормузької протоки Фото: нафта продовжує дорожчати на тлі невизначеності навколо Ормузької протоки (Getty Images)
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Ціни на нафту зростають четвертий день поспіль на тлі суперечливих заяв іСША та Ірану щодо того, чи відкрита Ормузька протока для судноплавства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 69 центів, або 0,8%, - до 91,71 долара за барель.

Вартість ф’ючерсів на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросла на 76 центів, або 0,9%, - до 85,70 долара за барель.

Торги обома марками під час попередньої сесії у вівторок, 18 серпня, завершилися на найвищому рівні за понад три тижні на тлі погіршення перспектив мирної угоди між США та Іраном.

"Ризики для судноплавства знову зростають, оскільки атаки з боку Ірану та хуситів залишаються поширеними в обох ключових вузьких точках, що підтримує ціни на нафту в найближчій перспективі", - пояснила старший аналітик ринку нафти в Sparta Commodities Джун Го, маючи на увазі Ормузьку протоку та протоку Баб-ель-Мандеб.

За оприлюдненими сьогодні даними, рух суден через Ормузьку протоку сповільнився, оскільки більшість судновласників уникали цього важливого водного шляху через відсутність чітких сигналів про його відновлення після блокади.

Щоб обійти Ормузьку протоку, уряд Іраку схвалив механізми експорту іракської сирої нафти через спеціалізовані міжнародні та місцеві компанії, а також через низку експортних ринків.

Ситуація навколо Ормузької протоки

Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп знову поділився планами оголосити Ормузьку протоку територією США. Ще він розказав про актуальний стан судоходства у ньому.

Водночас Іран заявив, що Ормузька протока не буде знову відкрита, доки США повністю не виконають всі умови з Ісламабадського меморандуму про взаєморозуміння.

Крім того, Іран готується до можливого загострення не лише в районі Ормузької протоки, а й у ширшому регіоні.

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