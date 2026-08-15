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"Не можна захопити твітом": в Ірані висміяли наміри Трампа щодо Ормузької протоки

09:19 15.08.2026 Сб
2 хв
У Тегерані назвали заяви американського президента "фантастичними ілюзіями"
aimg Марія Науменко
"Не можна захопити твітом": в Ірані висміяли наміри Трампа щодо Ормузької протоки Фото: Ормузька протока (Getty Images)
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Суперечка навколо Ормузької протоки знову загострилася. У відповідь на плани США Тегеран заявив про готовність і надалі блокувати ключовий маршрут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у соцмережі X заступника міністра закордонних справ Ірану Казема Гарібабаді.

Гарібабаді різко відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про можливість оголосити Ормузьку протоку територією Сполучених Штатів.

Він заявив, що стратегічний водний шлях неможливо "захопити" за допомогою допису в соцмережі, авіаносця, наказу чи передвиборчої промови.

"Ормузьку протоку не можна захопити ні за допомогою твіту, ні за допомогою авіаносця, ні шляхом видання наказу, ні під час передвиборчої промови. Іран не боїться погроз і не злякається демонстрації сили", - написав заступник глави МЗС.

За його словами, Ормузька протока "належала Ірану, належить Ірану і залишиться іранською". Він також заявив, що протока відкриватиметься і закриватиметься лише за рішенням Тегерана.

"Один раз і назавжди змиріться з реальністю: до цього моменту ви зазнали стратегічних і важких поразок", - наголосив Гарібабаді.

Він закликав США відмовитися від "фантастичних ілюзій". В іншому разі, за його словами, Іран продовжить блокаду протоки.

Напередодні Трамп заявив, що найближчим часом планує оголосити Ормузьку протоку територією США. Виступаючи на Лонг-Айленді, американський президент сказав: "Дуже скоро я оголошу Ормузьку протоку територією Сполучених Штатів".

Водночас Трамп не пояснив, яким саме чином Вашингтон планує надати стратегічному водному шляху такий статус. Юрисдикцію над окремими частинами протоки мають Іран та Оман.

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Сполучені Штати Америки Іран Близький Схід Ормузька протока Дональд Трамп
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