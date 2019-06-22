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Трамп назвал возможные последствия войны США и Ирана

Новости » Политика    22.06.2019 - 06:58
Трамп назвал возможные последствия войны США и Ирана
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Президент США говорит, что не хочет войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном приведет к "невиданным разрушениям". Об этом он рассказал в интервью телекомпании NBC.

Трамп отметил, что не хочет, чтобы такая война началась.

"Я не ищу войны. Если она начнется, будут разрушения, невиданные прежде, я этого не хочу", - сказал Трамп.

При этом он заявил, что Тегерану нельзя иметь ядерное оружие.

"Хотите переговоры - хорошо. В противном случае у вас будет плохая экономика на протяжении следующих трех лет", - добавил президент США.

Ранее сообщалось, что Вашингтон запросил проведение экстренного заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Ирана на понедельник 24 июня.

РБК-Украина писало, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подтвердил, что американские войска были готовы нанести удар по трем объектам Ирана из-за атаки на американский беспилотник.

США запросили экстренное заседание СБ ООН по Ирану США были готовы нанести удар по Ирану, - Трамп
Новости Украины Дональд ТрампИран
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