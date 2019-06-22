США запросили экстренное заседание СБ ООН по Ирану

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Заседание может пройти 24 июня

Вашингтон запросил проведение экстренного заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Ирана. Об этом сообщает агентство "Анадолу".

Отмечается, что собрание предложено провести в понедельник, 24 июня, за закрытыми дверями.

По словам источников, Соединенные Штаты намерены вынести на рассмотрение СБ ООН недавние инцидентов с танкерами в Ормузском проливе.

Издание отмечает, что очередным витком эскалации в отношениях между Вашингтоном и Тегераном стал инцидент в Ормузском проливе, где 13 июня на двух танкерах (норвежский Front Altair и японский Kokuka Courageous) произошли взрывы. США обвинили в нападении Иран.

РБК-Украина писало, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подтвердил, что американские войска были готовы нанести удар по трем объектам Ирана из-за атаки на американский беспилотник.

Напомним, утром 20 июня в Иране заявили об уничтожении беспилотного летательного аппарата Соединенных Штатов в южной провинции Хормозган. Иранские военные утверждали, что беспилотник вошел в воздушное пространство страны. Однако, представитель Центрального командования вооруженных сил США капитан Билл Урбан тогда опроверг факт уничтожения американского беспилотника в воздушном пространстве Ирана.