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США запросили экстренное заседание СБ ООН по Ирану

Новости » Политика    22.06.2019 - 00:54
США запросили экстренное заседание СБ ООН по Ирану
Иллюстративное фото (unmultimedia.org)

Заседание может пройти 24 июня

Вашингтон запросил проведение экстренного заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Ирана. Об этом сообщает агентство "Анадолу"

Отмечается, что собрание предложено провести в понедельник, 24 июня, за закрытыми дверями.

По словам источников, Соединенные Штаты намерены вынести на рассмотрение СБ ООН недавние инцидентов с танкерами в Ормузском проливе.

Издание отмечает, что очередным витком эскалации в отношениях между Вашингтоном и Тегераном стал инцидент в Ормузском проливе, где 13 июня на двух танкерах (норвежский Front Altair и японский Kokuka Courageous) произошли взрывы. США обвинили в нападении Иран. 

РБК-Украина писало, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подтвердил, что американские войска были готовы нанести удар по трем объектам Ирана из-за атаки на американский беспилотник.

Напомним, утром 20 июня в Иране заявили об уничтожении беспилотного летательного аппарата Соединенных Штатов в южной провинции Хормозган. Иранские военные утверждали, что беспилотник вошел в воздушное пространство страны. Однако, представитель Центрального командования вооруженных сил США капитан Билл Урбан тогда опроверг факт уничтожения американского беспилотника в воздушном пространстве Ирана.

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