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США были готовы нанести удар по Ирану, - Трамп

Новости » Политика    21.06.2019 - 16:49
США были готовы нанести удар по Ирану, - Трамп
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Трамп подчеркнул, что Иран никогда не получит ядерное оружие

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подтвердил, что американские войска были готовы нанести удар по трем объектам Ирана из-за атакуи на американский беспилотник. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Трампа в Twitter.

Президент США рассказал, что после уничтожения Ираном американского беспилотника над Ормузским проливом он отдал приказ готовить удар по 3 иранским объектам. Однако в последний момент Трамп передумал.

"За 10 минут до удара я остановил его", - написал он.

Кроме того, Трамп отметил, что будет действовать против Ирана с помощью новых санкций.

"Иран никогда не сможет иметь ядерное оружие, ни против США, ни против мира", - добавил американский президент.

США были готовы нанести удар по Ирану, - Трамп

США были готовы нанести удар по Ирану, - Трамп

Напомним, ранее издание The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что президент США Дональд Трамп сначала принял, а потом отменил военные удары по нескольким целям в Иране из-за уничтожения американского беспилотника.

Как писало РБК-Украина, Центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов признало факт уничтожения американского беспилотника Ираном над Ормузским проливом в четверг, 20 июня. В США заявили, что беспилотник был сбит во время полета в международном воздушном пространстве.

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