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Трамп назвав можливі наслідки війни США та Ірану

Новини » Політика    22.06.2019 - 06:58
Трамп назвав можливі наслідки війни США та Ірану
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Президент США каже, що не хоче війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном призведе до "небачених руйнувань". Про це він розповів в інтерв'ю телекомпанії NBC.

Трамп зазначив, що не хоче, щоб така війна почалася.

"Я не шукаю війни. Якщо вона почнеться, будуть руйнування, небачені раніше я цього не хочу", - сказав Трамп.

При цьому він заявив, що Тегерану не можна мати ядерну зброю.

"Хочете переговори - добре. В іншому випадку у вас буде погана економіка протягом наступних трьох років", - додав президент США.

Раніше повідомлялося, що Вашингтон запросив проведення екстреного засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації навколо Ірану на понеділок 24 червня.

РБК-Україна писало, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підтвердив, що американські війська були готові нанести удар по трьох об'єктах Ірану через атаки на американський безпілотник.

США запросили екстрене засідання РБ ООН по Ірану США були готові нанести удар по Ірану, - Трамп
Новини України Дональд ТрампІран
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