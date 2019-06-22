Трамп назвав можливі наслідки війни США та Ірану

Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Президент США каже, що не хоче війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном призведе до "небачених руйнувань". Про це він розповів в інтерв'ю телекомпанії NBC.

Трамп зазначив, що не хоче, щоб така війна почалася.

"Я не шукаю війни. Якщо вона почнеться, будуть руйнування, небачені раніше я цього не хочу", - сказав Трамп.

При цьому він заявив, що Тегерану не можна мати ядерну зброю.

"Хочете переговори - добре. В іншому випадку у вас буде погана економіка протягом наступних трьох років", - додав президент США.

Раніше повідомлялося, що Вашингтон запросив проведення екстреного засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації навколо Ірану на понеділок 24 червня.

РБК-Україна писало, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підтвердив, що американські війська були готові нанести удар по трьох об'єктах Ірану через атаки на американський безпілотник.