Трамп назвал власти Ирана слишком глупыми, чтобы просить США о помощи

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Из-за жестких американских санкций экономика Ирана находится в очень плохом положении, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что иранские власти либо слишком гордые, либо глупые, чтобы просить Вашингтон помочь с восстановлением экономики. Об этом он сказал во время ежегодного обращения к Конгрессу о положении дел в стране.

Трамп отметил, что из-за жестких американских санкций экономика Ирана находится в очень плохом положении.

"Из-за наших жестких санкций иранская экономика серьезно ослабла. Мы можем помочь им улучшить ее за короткий промежуток времени, но, возможно, они слишком горды или слишком глупы, чтобы просить об этом. Мы здесь. Посмотрим, какую дорогу они выберут. Это полностью зависит от них"", - сказал он.

Президент США призвал Тегеран отказаться от стремлений к ядерному оружию.

"Иранский режим должен отказаться от попыток получения ядерного оружия, прекратить распространение террора, смерти и разрушений, а также начать работать на благо собственного народа", - отметил Трамп.

Напомним, 5 января Тегеран заявил об отказе от основного обязательства ядерной сделки 2015 года. в частности, Иран отказался соблюдать ограничения по обогащению урана.

Впоследствии Франция, Германия и Великобритания запустили механизм разрешения споров в рамках ядерного соглашения с Ираном. Запуск механизма разрешения споров означает формальное обвинения Ирана в нарушении ядерного соглашения. При этом в совместном заявлении европейских стран говорят, что они не присоединяются к кампании по оказанию максимального давления на Иран.