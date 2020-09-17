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Трамп назвал условие, при котором подпишет сделку Oracle по TikTok

США, Четверг 17 сентября 2020 07:17
Трамп назвал условие, при котором подпишет сделку Oracle по TikTok
Фото: Дональд Трамп (facebook.com-POTUS)
Автор: РБК-Украина

Президент США Дональд Трамп не намерен ставить свою подпись под сделкой по приобретению американской корпорацией Oracle видеосервиса TikTok, если китайская ByteDance сохранит контрольный пакет акций соцсети в США. Это должна быть 100%-я сделка с точки зрения национальной безопасности.

Об этом сообщает CNBC.

"Нет, я ни под чем не готов подписаться ни под чем, я не видел сделки. Нам нужна безопасность, особенно в том, что касается Китая", - сказал он.

По его словам, это должна быть 100%-я сделка с точки зрения национальной безопасности. Трамп отметил, что ему сперва нужно ознакомиться с деталями, прежде чем подписывать соглашение. Президент сообщил, что утром в четверг, 17 сентября, он получит соответствующий отчет и для него будет проведен брифинг на эту тему.

Накануне компания Oracle подтвердила, что заключила сделку с ByteDance, китайским владельцем приложения для обмена видео TikTok.

Напомним, Трамп заявил, что решение по сделке компаний Oracle и TikTok будет принято очень скоро. По его словам, он рассмотрит этот вопрос вместе с сооснователем, председателем совета директоров Oracle Ларри Элисоном.

Отметим, что спецслужбы США утверждают, что руководство TikTok передает китайским властям персональные данные пользователей и занимается пропагандой.

Президент США Дональд Трамп заявил, что популярное китайское приложение TikTok "прекратит осуществлять коммерческую деятельность", если не продаст свои подразделения в США к середине сентября.

Трамп также заявлял, что корпорация Oracle может приобрести американский бизнес ТikТok.

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