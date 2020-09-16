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Трамп пообещал рассмотреть сделку по TikTok с сооснователем Oracle

Вашингтон, Среда 16 сентября 2020 01:20
Трамп пообещал рассмотреть сделку по TikTok с сооснователем Oracle
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение по сделке компаний Oracle и TikTok будет принято очень скоро. По его словам, он рассмотрит этот вопрос вместе с сооснователем, председателем совета директоров Oracle Ларри Элисоном.

Соответствующее заявление он сделал во вторник в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома, передает CNBC.

По данным телеканала, администрация президента США может одобрить сделку в среду.

"Я слышал, что они очень близки к сделке - сказал Трамп журналистам на брифинге. - Мы собираемся очень скоро принять решение".

Накануне компания Oracle подтвердила, что заключила сделку с ByteDance, китайским владельцем приложения для обмена видео TikTok.

Сделка между Microsoft и ByteDance не состоялась. Ранее среди потенциальных покупателей также называли Twitter. Сделка требует одобрения американского правительства.

Напомним, спецслужбы США утверждают, что руководство TikTok передает китайским властям персональные данные пользователей и занимается пропагандой.

Президент США Дональд Трамп заявил, что популярное китайское приложение TikTok "прекратит осуществлять коммерческую деятельность", если не продаст свои подразделения в США к середине сентября.

Трамп также заявлял, что корпорация Oracle может приобрести американский бизнес ТikТok.

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