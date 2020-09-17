Трамп назвав умову, за якої підпише угоду Oracle щодо TikTok

Фото: Дональд Трамп (facebook.com-POTUS)

Президент США Дональд Трамп не має наміру ставити свій підпис під угодою з придбання американською корпорацією Oracle відеосервісу TikTok, якщо китайська ByteDance збереже контрольний пакет акцій соцмережі в США. Це повинна бути 100%-а угода з точки зору національної безпеки.

Про це повідомляє CNBC.

"Ні, я ні під чим не готовий підписатися ні під чим, я не бачив угоди. Нам потрібна безпека, особливо в тому, що стосується Китаю", - сказав він.

За його словами, це має бути 100%-а угода з точки зору національної безпеки. Трамп зазначив, що йому спершу потрібно ознайомитися з деталями, перш ніж підписувати угоду. Президент повідомив, що вранці у четвер, 17 вересня, він отримає відповідний звіт і для нього буде проведено брифінг на цю тему.

Напередодні компанія Oracle підтвердила, що уклала угоду з ByteDance, китайським власником додатка для обміну відео TikTok.

Нагадаємо, Трамп заявив, що рішення щодо угоди компаній Oracle і TikTok буде прийнято дуже скоро. За його словами, він розгляне це питання разом зі співзасновником, головою ради директорів Oracle Ларрі Елісоном.

зазначимо, що спецслужби США стверджують, що керівництво TikTok передає китайській владі персональні дані користувачів і займається пропагандою.

Президент США Дональд Трамп заявив, що популярний китайський додаток TikTok "припинить здійснювати комерційну діяльність", якщо не продасть свої підрозділи в США до середини вересня.

Трамп також заявляв, що корпорація Oracle може придбати американський бізнес ТikТok.