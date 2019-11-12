Трамп назвал своим долгом разобраться в ситуации с Байденом и Шокиным

Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Трамп также заявил, что должен разобраться с выплатами Burisma сыну Байдена

Президент США Дональд Трамп назвал своим долгом разобраться в ситуации, в которой бывший вице-президент Джо Байден повлиял на отставку генпрокурора Украины Виктора Шокина в 2016 году. Об этом он сообщил в своем Twitter.

В частности, Трамп в очередной раз подчеркнул, что не понимает, почему в деле о его импичменте медиа делают акцент на свидетелях "второй или третьей руки", когда достаточно прочитать стенограмму разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Он и другие также заявили, что на него не оказывалось "никакого давления" для расследования против Джо Байдена. Хотя, как президент я должен разобраться с коррупцией и действиями Байдена, связанными с увольнением прокурора, и с тем, что его сын получал миллионы долларов от украинской энергетической компании и еще миллионы уводит из Китая", - отметил Трамп.

Напомним, бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер во время показаний в Конгрессе заявил, что Байден не нарушал закон, когда просил уволить экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина. По его словам, Байден настаивал на увольнении якобы из-за отсутствия коррупционных расследований.

Отметим, ранее Трамп анонсировал публикацию стенограммы еще одного разговора с Зеленским.