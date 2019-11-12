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Трамп назвав своїм обов'язком розібратися в ситуації з Байденом і Шокіним

Новини » Політика     12.11.2019 - 15:21
Трамп назвав своїм обов'язком розібратися в ситуації з Байденом і Шокіним
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Трамп також заявив, що має розібратися з виплатами Burisma сину Байдена

Президент США Дональд Трамп назвав своїм обов'язком розібратися в ситуації, в якій колишній віце-президент Джо Байден вплинув на відставку генпрокурора України Віктора Шокіна в 2016 році. Про це він повідомив у своєму Twitter.

Зокрема, Трамп в черговий раз підкреслив, що не розуміє, чому в справі про його імпічмент медіа роблять акцент на свідків "другої або третьої руки", коли достатньо прочитати стенограму розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

"Він і інші також заявили, що на нього не чинилося "ніякого тиску" для розслідування проти Джо Байдена. Хоча, як президент я повинен розібратися з корупцією і діями Байдена, пов'язаними із звільненням прокурора, і з тим, що його син отримував мільйони доларів від української енергетичної компанії і ще мільйони виводить з Китаю", - зазначив Трамп.

Трамп назвав своїм обов'язком розібратися в ситуації з Байденом і Шокіним

Нагадаємо, колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер під час свідчень в Конгресі заявив, що Байден не порушував закон, коли просив звільнити екс-генпрокурора України Віктора Шокіна. За його словами, Байден наполягав на звільненні нібито через відсутність корупційних розслідувань.

Зазначимо, раніше Трамп анонсував публікацію стенограми ще однієї розмови з Зеленським.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденДональд ТрампВіктор Шокін
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