Трамп анонсировал публикацию стенограммы разговора с Зеленским

Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (president.gov.ua)

Речь идет о первом разговоре Трампа и Зеленского после выборов президента Украиныы

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что опубликует стенограмму телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Соответствующее сообщение Трамп разместил в Twitter.

Он отметил, что это его "первый, а значит, и наиболее важный" телефонный разговор с Зеленским. Стенограмма может быть обнародована уже в эту пятницу.

"Чтобы оставаться самым прозрачным президентом в истории, я когда-нибудь на этой неделе опубликую стенограмму первого и, следовательно, самого важного телефонного звонка, который я имел с Президентом Украины. Я уверен, что вы найдете это заманчивым", - отметил Трамп.

Напомним, в США опубликовали стенограммы показаний ведущего эксперта по Украине Совета национальной безопасности США Александра Виндмана и бывшего советника президента США Дональда Трампа по России Фионы Хилл в рамках процедуры импичмента Трампа. Стенограммы опубликованы на сайте Палаты представителей Конгресса США.