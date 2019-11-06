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Байден не нарушал закон, когда просил уволить Шокина, - Волкер

Новости » Политика     06.11.2019 - 11:54
Байден не нарушал закон, когда просил уволить Шокина, - Волкер
Фото: Курт Волкер (РБК-Украина)

Байден просил уволить Шокина, из-за отсутствия расследований коррупционных дел

Бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден не нарушал закон, когда просил уволить экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина. Об этом заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер во время показаний в Конгрессе в рамках процедуры импичмента, говорится в стенограмме.

По словам Волкера, экс-вице-президент США обращался к украинским властям с просьбой уволить Шокина не из-за расследования в отношении компании Burisma, в которой работал его сын Хантер, а из-за отсутствия коррупционных расследований.

"Есть четкие доказательства того, что Байден предлагал президенту Украины уволить Шокина, но мотивация этого была совсем иной, чем та, которая содержалась в обвинениях. Когда Байден говорил об этом президенту Порошенко, он представлял тогдашнюю политику США ... Я не работал в политике США в то время, но было общее мнение среди дипломатов ЕС, Франции, Германии, США, Великобритании, что Шокин не выполнял свою работу генерального прокурора. Он не расследовал дела о коррупции", - пояснил он.

Напомним, ранее сообщалось, что посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд признал, что знал о задержке выплат военной помощи Украине в качестве рычага давления для возобновления украинскими властями расследования в отношении Байдена. Сондленд изменил свои показания в Конгрессе по делу в рамках процедуры импичмента президента США.

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