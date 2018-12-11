Трамп назвал расследование экс-главы ФБР по выборам президента США "охотой на ведьм"

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

По словам Трампа, показания Коми за закрытыми дверями показывают, что не было никаких доказательств сговора с РФ

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обрушился на бывшего директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми, назвав его расследование президентских выборов 2016 года незаконной "охотой на ведьм". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского лидера.

Трамп отметил, что показания Коми за закрытыми дверями показывают, что "не было никаких доказательств сговора с Россией".

"Показания Джеймса Коми за закрытыми дверями показывают, что не было никаких доказательств сговора кампании с Россией, когда Коми покинул ФБР. Другими словами, охота на ведьм является незаконной и никогда не должна была начинаться!" - заявил американский президент.

Напомним, ранее Трамп заявил, что Коми солгал во время закрытого выступления перед комитетом палаты представителей США. По словам американского президента, "Джеймс Коми, вероятно, поставил рекорд по количеству лжи конгрессу США за один день".

Как писало РБК-Украина ранее, Коми согласился дать показания на закрытых слушаниях в Конгрессе США по делу вмешательства РФ в выборы.

Так, 8 декабря Джеймс Коми дал показания членам двух комитетов Палаты представителей Конгресса США.