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Трамп назвав розслідування екс-глави ФБР по виборам президента США "полюванням на відьом"

Новини » Політика    11.12.2018 - 12:41
Трамп назвав розслідування екс-глави ФБР по виборам президента США "полюванням на відьом"
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

За словами Трампа, показання Комі за закритими дверима показують, що не було ніяких доказів змови з РФ

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп обрушився на колишнього директора Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі, назвавши його розслідування президентських виборів 2016 року незаконним "полюванням на відьом". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського лідера.

Трамп назвав розслідування екс-глави ФБР по виборам президента США &quot;полюванням на відьом&quot;

Трамп зазначив, що свідчення Комі за закритими дверима показують, що "не було ніяких доказів змови з Росією".

"Показання Джеймса Комі за закритими дверима показують, що не було ніяких доказів змови кампанії з Росією, коли Комі покинув ФБР. Іншими словами, полювання на відьом є незаконним і ніколи не мало починатися!" - заявив американський президент.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що Комі збрехав під час закритого виступу перед комітетом палати представників США. За словами американського президента, "Джеймс Комі, ймовірно, поставив рекорд за кількістю брехні конгресу США за один день".

Як писало РБК-Україна раніше, Комі погодився дати свідчення на закритих слуханнях у Конгресі США у справі про втручання РФ у вибори.

Так 8 грудня Джеймс Комі дав свідчення членам двох комітетів Палати представників Конгресу США.

Трамп побоюється імпічменту після виборів до Конгресу, - CNN Щонайменше 16 людей з оточення Трампа контактували з РФ, - CNN
Новини України Російська ФедераціяФБРвыборыДональд Трамп
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