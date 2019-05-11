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Трамп назвал ракетные пуски КНДР "обычным делом"

Новости » Политика    11.05.2019 - 05:48
Трамп назвал ракетные пуски КНДР "обычным делом"
Фото: Дональд Трамп (gettyimages.com)

Он не расценивает эти испытания как нарушение доверия

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает последние северокорейские ракетные тесты нарушением договоренностей. Об этом пишет "Голос Америки".

В интервью изданию Politico Трамп назвал ракетные испытания, проведенные Северной Кореей "обычным делом". Он пояснил, что эти ракеты малого радиуса действия.

Трамп пояснил, что в настоящий момент он не расценивает эти испытания как нарушение доверия, однако в какой-то момент может прийти к этому выводу.

Напомним, 4 мая в Северной Корее запустили несколько ракет малой дальности. Запуски были произведены из города Вонсан на восточном побережье в направлении Японского моря. 

Ранее сообщалось, что недавно в Северной Корее заявили об испытании тактического управляемого оружия нового типа. По данным местных СМИ, в ходе испытаний были проверены проектированные показатели оружия, которые были "высоко оценены за особенный метод наведения полета и мощную боеголовку".

После этого, президент США Дональд Трамп прокомментировал запуск ракет Северной Кореей и заявил, что верит договоренностям с лидером КНДР Ким Чен Ыном. 

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Новости Украины КНДРДональд Трамп
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