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Трамп назвал пустой тратой времени свои брифинги по COVID-19

Новости » Коронавирус     26.04.2020 - 05:11
Трамп назвал пустой тратой времени свои брифинги по COVID-19
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США снова обвинил журналистов в распространении фейков

Президент США Дональд Трамп заявил, что брифинги посвященные борьбе с коронавирусом COVID-19 являются пустой тратой времени. Об этом он написал в Twitter.

Президент США снова обвинил журналистов в распространении фейков.

"Какой толк проводить пресс-конференции Белого дома, когда мейнстримные СМИ задают лишь враждебные вопросы и потом отказываются точно сообщать правду и факты. Они получают рекордные рейтинги, а американцы не получают ничего, кроме фейковых новостей. Не стоит времени и усилий!" - написал Трамп.

Напомним, ранее в США заявили, что вторая волна эпидемии коронавируса в стране может стать более страшной, чем первая.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп хочет отправить специалистов в Китай для расследования вспышки COVID-19. До этого на израильском ТВ заявили, что США предупредили союзников о коронавирусе еще в ноябре.

США требуют от Китая информацию о происхождении коронавируса. По мнению госсекретаря, Китай имел необходимую информацию в начале вспышки, однако не обнародовал ее своевременно.

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