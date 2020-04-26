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Трамп назвав марною тратою часу свої брифінги за COVID-19

Новини » Коронавірус     26.04.2020 - 05:11
Трамп назвав марною тратою часу свої брифінги за COVID-19
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США знову звинуватив журналістів у поширенні фейків

Президент США Дональд Трамп заявив, що брифінги присвячені боротьбі з коронавірусом COVID-19 є марною тратою часу. Про це він написав у Twitter.

Президент США знову звинуватив журналістів у поширенні фейків.

"Який сенс проводити прес-конференції Білого дому, коли мейнстрімні ЗМІ задають лише ворожі питання і потім відмовляються точно повідомляти правду і факти. Вони отримують рекордні рейтинги, а американці не отримують нічого, крім фейкових новин. Не варто часу і зусиль!" - написав Трамп.

Нагадаємо, раніше США заявили, що друга хвиля епідемії коронавірусу в країні може стати страшнішою, ніж перша.

Також повідомлялося, що президент США Дональд Трамп хоче відправити фахівців в Китай для розслідування спалаху COVID-19. До цього на ізраїльському ТВ заявили, що США попередили союзників про коронавірус ще в листопаді.

США вимагають від Китаю інформацію про походження коронавірусу. На думку держсекретаря, Китай мав необхідну інформацію на початку спалаху, однак не оприлюднив її своєчасно.

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