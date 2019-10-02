ru
ua

Трамп назвал переворотом начатую против него процедуру импичмента

Новости » Политика   

Трамп считает, что демократы хотят "отобрать власть людей"

Президент США Дональд Трамп заявил, что начатая против него процедура импичмента членами Демократической партии в Палате представителей является переворотом. Об этом он написал в Twitter.

Трамп считает, что демократы хотят "отобрать власть людей".

"По мере того, как я каждый день все больше узнаю, я делаю выводы, что то, что сейчас происходит, является не (процедурой, - ред.) импичмента, а переворотом, который нацелен на то, чтобы отобрать власть людей, их выбор, их свободу, религию, армию, стену на границе и права граждан Соединенных Штатов Америки", - написал он.

Напомним, Трампу объявили о начале импичмента из-за телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в давлении на Зеленского для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Гантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, главного оппонента Трампа на президентских выборах 2020 года.

Перед этим Трамп отреагировал на вероятность своего импичмента. Президент США не воспринимал всерьез угрозы со стороны Конгресса.

НБУ увеличил покупку валюты на межбанке на треть В Одессу прибыли уже почти 5 тыс. паломников
Читать все новости