Трамп назвав переворотом розпочату проти нього процедуру імпічменту

Президент США Дональд Трамп заявив, що розпочата проти нього процедура імпічменту членами Демократичної партії у Палаті представників є переворотом. Про це він написав у Twitter.

Трамп вважає, що демократи хочуть "відібрати владу людей".

"У міру того, як я щодня все більше дізнаюся, я роблю висновки, що те, що нині відбувається, є не (процедурою, - ред.) імпічменту, а переворотом, який націлений на те, аби відібрати владу людей, їхній вибір, їхню свободу, релігію, армію, стіну на кордоні та права громадян Сполучених Штатів Америки", - написав він.

Нагадаємо, Трампу оголосили про початок імпічменту через телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Демократи звинувачують Трампа у тиску на Зеленського для розслідування діяльність газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Гантер Байден, син колишнього віце-президента США Джо Байдена, головного опонента Трампа на президентських виборах 2020 року.

Перед цим Трамп відреагував на ймовірність свого імпічменту. Президент США не сприймав серйозно загрози з боку Конгресу.