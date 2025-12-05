Трамп найняв нового архітектора Білого дому, якому заплатить за проект 300 млн доларів

Трамп замінив головного архітектора проєкту нового бального крила Білого дому

Проєкт виконуватиме архітектурна фірма Shalom Baranes Associates із Вашингтона, повідомив представник Білого дому. Попередній керівник робіт Джеймс МакКрері залишиться у консультативній ролі.

"Шалом - видатний архітектор, чия робота десятиліттями формує архітектурний вигляд столиці, і його досвід стане важливим для завершення цього проєкту", - зазначив речник Білого дому Девіс Інгл.

Причини зміни керівника проєкту у Білому домі не назвали. Водночас The Washington Post повідомляв, що між Трампом і МакКрері виникли розбіжності щодо масштабу робіт, а невелика фірма архітектора не могла вкластися у строки такого масштабного проєкту.

Демонтаж Східного крила та вартість проєкту

Демонтаж Східного крила, де раніше розташовувався офіс першої леді, розпочався у жовтні. Трамп заявляв, що новий зал матиме площу 90 тис. квадратних футів і вміщуватиме до тисячі гостей - це значно більше за основну будівлю Білого дому, площа якої становить близько 55 тис. квадратних футів.

Оцінка вартості будівництва зросла з 200 млн до 350 млн доларів. У Білому домі стверджують, що Трамп також робить фінансовий внесок у будівництво, однак його розмір не розкривають.

Серед донорів - мільярдер Стів Шварцман, Amazon та Coinbase. Це викликало занепокоєння щодо можливих конфліктів інтересів, враховуючи часті випадки змішування Трампом особистого бізнесу та державних справ.

Подальші кроки

Президент представив ідею нового бального залу влітку, скаржачись на нестачу простору для офіційних прийомів. За його словами, новий комплекс "не заважатиме" чинній будівлі й збереже "повну повагу" до її архітектурного стилю.

Будівництво очолює компанія Clark Construction Group, яка також займається реконструкцією Центру Кеннеді у Вашингтоні. Як повідомив Вілл Скард, помічник президента та голова Національної комісії з планування столиці, адміністрація планує подати фінальні проєктні матеріали вже цього місяця.