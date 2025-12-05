Трамп нанял нового архитектора Белого дома, которому заплатит за проект 300 млн долларов

Президент США Дональд Трамп назначил нового архитектора для проекта бального крыла Белого дома, проект которого будет стоить 350 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Проект будет выполнять архитектурная фирма Shalom Baranes Associates из Вашингтона, сообщил представитель Белого дома. Предыдущий руководитель работ Джеймс МакКрери останется в консультативной роли.
"Шалом - выдающийся архитектор, чья работа десятилетиями формирует архитектурный облик столицы, и его опыт станет важным для завершения этого проекта", - отметил представитель Белого дома Дэвис Ингл.
Причины смены руководителя проекта в Белом доме не назвали. В то же время The Washington Post сообщал, что между Трампом и МакКрери возникли разногласия относительно масштаба работ, а небольшая фирма архитектора не могла уложиться в сроки такого масштабного проекта.
Демонтаж Восточного крыла, где ранее располагался офис первой леди, начался в октябре. Трамп заявлял, что новый зал будет иметь площадь 90 тыс. квадратных футов и вмещать до тысячи гостей - это значительно больше основного здания Белого дома, площадь которого составляет около 55 тыс. квадратных футов.
Оценка стоимости строительства выросла с 200 млн до 350 млн долларов. В Белом доме утверждают, что Трамп также делает финансовый вклад в строительство, однако его размер не раскрывают.
Среди доноров - миллиардер Стив Шварцман, Amazon и Coinbase. Это вызвало беспокойство относительно возможных конфликтов интересов, учитывая частые случаи смешивания Трампом личного бизнеса и государственных дел.
Президент представил идею нового бального зала летом, жалуясь на недостаток пространства для официальных приемов. По его словам, новый комплекс "не будет мешать" действующему зданию и сохранит "полное уважение" к его архитектурному стилю.
Строительство возглавляет компания Clark Construction Group, которая также занимается реконструкцией Центра Кеннеди в Вашингтоне. Как сообщил Уилл Скард, помощник президента и председатель Национальной комиссии по планированию столицы, администрация планирует подать финальные проектные материалы уже в этом месяце.
